Wall Street chiude in moderato rialzo. Sotto pressione Nasdaq

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione moderato in rialzo, nel giorno in cui la vittoria di due democratici in Georgia ha assicurato la maggioranza al Senato a Joe Biden. Ilchiude in rialzo a 30.829 punti; sulla stessa linea l', che si porta a 3.748 punti. In discesa il(-1,4%); pressoché invariato l'(-0,09%).(+4,36%),(+4,09%) e(+2,99%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,81%) e(-0,66%).del Dow Jones,(+5,65%),(+5,37%),(+4,75%) e(+4,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,59%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+9,18%),(+8,71%),(+8,66%) e(+8,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,90%.In caduta libera, che affonda del 4,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,99 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,90%.