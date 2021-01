Trump riconosce sconfitta elettorale e promette transizione ordinata

(Teleborsa) - Alla finee, all'indomani dell'assalto al Congresso e dopo due mesi di contestazioni,alle ultime elezioni, ma. "Il Congresso ha certificato i risultati . Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio", ha riconosciuto il Presidente uscente, ribadendo "la mia attenzione è volta ora addel potere morbida, senza scosse e".Trump fa appello anche alla, all'ordine ed alla legalità e si dicedei manifestanti che - afferma - "non rappresentano l'America"."Coloro che hanno infranto la legge pagheranno", assicura il Presidente, prendendo posizione rispetto agli attacchi che nella notte del 7 gennaio hanno portato ad evacuare Capitol Hill. Una posizione ben definita, in contrasto con le sibilline affermazioni della notte precedente, che hanno spinto i social (Twitter, Facebook e Istagram) a bloccare i suoi account per incitamento alla violenza., conclude Trump, aggiungendo "servire come vostro presidente è stato l'onore della mia vita".Frattanto, Biden non sembra sia intenzionato a procedere con l'impeachment né a far appello al 25esimo emendamento, a dispetto del parere contrario di un'ala del partito democratico, che accusa il Presidente sconfitto di aver sobillato i rivoltosi.