Borse europee deboli. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

alimentare

beni per la casa

vendite al dettaglio

viaggi e intrattenimento

materie prime

bancario

Hera

Azimut

Inwit

Moncler

Leonardo

Banco BPM

BPER

Banca Mediolanum

Danieli

MARR

Cerved Group

Technogym

Autogrill

Banca Popolare di Sondrio

Mediaset

De' Longhi

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Gli investitori guardano alle evoluzioni della pandemia da Covid-19, alle prime mosse dell'amministrazione Biden e alle banche centrali: in serata. L'attenzione degli addetti ai lavori si concentra anche sullaSul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.853,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,39 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,14%, resta vicino alla parità(-0,18%), e piatta, che tiene la parità. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.663 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,18%),(+1,02%) e(+0,97%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,94%),(-1,63%) e(-1,34%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 3,45%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,39%.Su di giri(+2,31%).Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,79%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.di Milano,(+6,88%),(+2,47%),(+2,05%) e(+1,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,09%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,68%.