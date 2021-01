Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,44%. L'è in calo (-0,77%) e si attesta su 1.831,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 52,42 dollari per barile, in netto calo del 2,15%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.scende dell'1,44%, calo deciso per, che segna un -0,97%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,13%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 24.396 punti.Negativo il(-1,36%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-1,29%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,93% sul precedente.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,17%),(-1,94%) e(-1,73%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,22%).avanza dello 0,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,35 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,19%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,76%.del FTSE MidCap,(+1,31%),(+1,31%),(+1,28%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,21%.Sensibili perdite per, in calo del 3,92%.In apnea, che arretra del 3,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,55%.Tra lepiù importanti:05:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,6%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,1%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -4,2%; preced. -5,8%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 0%; preced. 0,2%).