Piazza Affari maglia rosa in Europa trainata da Stellantis

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

automotive

beni per la casa

alimentare

utility

materie prime

viaggi e intrattenimento

Stellantis

Exor

Pirelli

Interpump

Telecom Italia

Atlantia

Banca Mediolanum

Mediobanca

Mutuionline

Biesse

Datalogic

Sanlorenzo

Juventus

Cattolica Assicurazioni

Technogym

Enav

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse, orfani oggi del fato di Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milano trainata oggi dal debutto di Stellantis e con l'attenzione degli investitori che resta focalizzata sul voto decisivo in Senato sulla tenuta del Governo Conte Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,25%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +118 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,61%.resta vicino alla parità(+0,17%), pensosa, con un calo frazionale dello 0,32%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,22%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 24.422 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,77%),(+1,28%) e(+0,99%).Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,48%),(-0,92%) e(-0,86%).di Piazza Affari, corre+7,49% il nuovo gruppo leader nel settore automobilistico che nasce dalla fusione per incorporazione di Peugeot (PSA) in Fiat Chrysler Automobiles (FCA).Denaro su, che registra un rialzo dell'1,78%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,78%.Buona performance per, che cresce dell'1,74%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,04%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Tentenna, che cede lo 0,70%.di Milano,(+3,31%),(+3,25%),(+2,68%) e(+2,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,49%.