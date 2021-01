Piazza Affari migliore in Europa spinta dall'esordio positivo di Stellantis

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata in chiaroscuro per i, con Londra che chiude in negativo e gli altri poco sopra la parità. In un panorama prudente si mette in evidenza, invece, la, spinta dall' ottimo esordio di Stellantis. La società nata dalla fusione di FCA e PSA ha chiuso il primo giorno di scambi aSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,208. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 52,34 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.composta, che cresce di un modesto +0,44%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,22%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,53%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.487 punti.Guadagni frazionali per il(+0,34%); come pure, positivo il(+0,74%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+4,03%),(+1,67%) e(+1,42%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,32%),(-1,39%) e(-1,39%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,57%),(+2,64%),(+2,28%) e(+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%.di Milano,(+3,09%),(+3,08%),(+2,94%) e(+2,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%.