Borse europee prudenti, Piazza Affari in leggero rialzo

(Teleborsa) -, mentre i principali mercati europei scambiano vicino alla parità. Occhi puntati sulla situazione politica italiana e sull'insediamento di Biden, in programma domani.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,65 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +112 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,58%.avanza dello 0,34%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,41% a 22.591 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.577 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); leggermente negativo il(-0,21%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,16%),(+1,05%) e(+0,98%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,72%) e(-0,46%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,93%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,23%.Decolla, con un importante progresso del 2,19%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,41%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,05%.Tra i(+4,21%),(+2,71%),(+2,61%) e(+2,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,43%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,30%.Sensibili perdite per, in calo del 2,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%.