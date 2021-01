Giù Piazza Affari con gli altri Listini europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

immobiliare

materie prime

sanitario

vendite al dettaglio

telecomunicazioni

beni per la casa

DiaSorin

Stellantis

CNH Industrial

Prysmian

Fineco

Telecom Italia

Ferrari

Mediobanca

Sanlorenzo

Maire Tecnimont

Dea Capital

ERG

Cerved Group

Tod's

IREN

Danieli

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo. Occhi puntati sulla situazione politica italiana e sull'insediamento di Biden, in programma domani.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. Lieve aumento dell', che sale a 1.841,1 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,41%.Scende lo, attestandosi a +111 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,55%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,11%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,33%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,25% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 24.428 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,92%),(+1,18%) e(+0,92%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,31%),(-1,27%) e(-0,99%).di Milano, troviamo(+3,01%),(+2,60%),(+1,03%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,76%.di Milano,(+4,33%),(+3,74%),(+1,72%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,33%.Sensibili perdite per, in calo del 2,31%.In apnea, che arretra del 2,25%.