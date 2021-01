Poco mossi i mercati europei, bene Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una giornata in cui i principali listini azionari europei scambiano poco sopra la parità. La borsa di Milano è spinta dal rally di Stellantis , che continua a guadagnare dopo il debutto di ieri. Oggi la società si quoterà anche a Wall Street.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.842,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,53 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +113 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,59%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,29%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,36%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 24.571 punti.Pressoché invariato il(0%); in lieve ribasso il(-0,2%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,78%),(+1,38%) e(+1,27%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,58%.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,35%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,44%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,26%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,37%.scende dell'1,20%.Tra i(+4,09%),(+2,38%),(+2,21%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Calo deciso per, che segna un -1,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.