Borse europee caute alla vigilia della BCE

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni positivi, seppur con guadagni più limitati rispetto all'avvio, mentre gli investitori guardano alla. Tonica anche Piazza Affari all'indomani della. C'è attesa per l', con le aspettative di un nuovo stimolo per l'economia statunitense.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,44%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,21%, a 53,62 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +113 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.avanza dello 0,51%, senza slancio, che negozia con un -0,07%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,34%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 22.540 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 24.515 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,98%),(+1,34%) e(+1,28%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,76%),(-1,14%) e(-0,80%).di Milano, troviamo(+3,30%),(+2,56%),(+2,20%) e(+2,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.del FTSE MidCap,(+2,42%),(+2,20%),(+1,85%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.