Le borse europee rallentano in attesa del meeting BCE

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

beni per la casa

assicurativo

alimentare

materie prime

petrolio

bancario

Generali Assicurazioni

A2A

Moncler

Prysmian

Leonardo

Tenaris

ENI

Unicredit

De' Longhi

Ferragamo

Tod's

Tinexta

Garofalo Health Care

Juventus

Banca Popolare di Sondrio

SOL

(Teleborsa) - Dopo un avvio di seduta in deciso rialzo,scambiando intorno alla parità. Finito l'effetto positivo dell'inaugurazione del presidente USA, i mercati ora attendono il suo piano per l'economia e guardano intanto alla riunione del consiglio della BCE previsto per oggi, che rivedrà al ribasso le prospettive per l’economia.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,214. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.871,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,9%) si attesta su 52,83 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,75% a quota +112 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,56%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,40%, poco mosso, che mostra un +0,12%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,04%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 24.680 punti, sui livelli della vigilia.In frazionale progresso il(+0,68%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,56%).In buona evidenza a Milano i comparti(+1,69%),(+0,86%) e(+0,79%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,40%),(-0,74%) e(-0,42%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,18%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,09%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,97%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,93%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,03%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,94%.di Milano,(+5,46%),(+5,00%),(+2,67%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,05%.scende dell'1,36%.Calo deciso per, che segna un -1,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,01%.