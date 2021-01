Esprinet, siglato il closing per l'acquisto del 100% di Dacom e IdMaint

Esprinet

(Teleborsa) -società quotata a Piazza Affari e leader nel sud Europa nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha perfezionato l’, leader nella distribuzione specializzata di prodotti e soluzioni per l’Automatic Identification and Data Capture (AIDC),, specializzata nei servizi di manutenzione e supporto tecnico pre e post vendita sui prodotti Auto-ID.L’esecuzione dell’accordo era soggetta all’. Il, utilizzando risorse disponibili. Esprinet sottolinea che restano validi i meccanismi di aggiustamento prezzo legati al calcolo di patrimonio netto effettivo, qualità del magazzino e posizione creditizia per la determinazione del prezzo definitivo, a un anno dalla data odierna.Con questa operazione, che fa seguito all’il Gruppo Esprinet si rafforza nel segmento Advanced Solutions, diventando il principale distributore nel Sud Europa nella nicchia dell’AIDC.