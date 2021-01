Fiscalità PIR, le proposte di Assogestioni

(Teleborsa) - L'importanza deiper l'economia reale e per sostenere PMI, importantissime per il tessuto economico-produttivo del Paese, porta i riflettori anche suldi questi strumenti, utili a stimolare la ripresa post pandemia. E così nel quadro dellaavviata dall'sulla disciplina fiscale dei PIR, Assogestioni dà il suo contributo, avanzando alcune proposte.A proposito della(holding period) di chi sottoscrive quote o azioni di fondi Pir-conformi, l'associazione propone che questo decorra dalladelle quote o azioni per i fondi non riservati e dalladelle quote o azioni per i fondi riservati e che eventuali redditi distribuiti al sottoscrittore prima che il fondo raggiunga i vincoli di investimento possano beneficiare del regime di esenzione.Per i- come sostenuto da Assogestioni - è stato chiarito che i vincoli di investimento e ildevono essere calcolati facendo riferimento aldagli investitori e non all’attivo del fondo.Relativamente al tema deidisposte dal gestore, la proposta dell’Associazione è quella didi strumenti finanziari in quanto non incidono sul numero delle quote o azioni dell’OICR possedute dall’investitore.Con riferimento all’(società a responsabilità limitata) la linea interpretativa adottata è quella di considerare cheal pubblico o anche quelle non offerte al pubblico, possano costituire un, anche qualora non siano offerte tramite piattaforme di crowdfunding.Infine, è stato chiarito che glipossono essere effettuati anchequali, ad esempio, le holding di partecipazione, i veicoli societari creati per effettuare coinvestimenti o special purpose vehicle limitatamente ai PIR alternativi.