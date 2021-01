In rosso Milano e gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.Sul sentiment degli investitori pesano i timori per la congiuntura globale, specie dopo lee il dato odierna sull'attività manifatturiera che ha accelerato la contrazione a inizio 2021.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,216. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,64%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 52,29 dollari per barile, in forte calo dell'1,58%.Balza in alto lo, posizionandosi a +123 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.scende dell'1,07%, calo deciso per, che segna un -0,74%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%. A Milano, forte calo del(-2,15%), che ha toccato 21.946 punti; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 23.912 punti, ritracciando del 2,03%.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,97%),(-2,85%) e(-2,65%).Affondano o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su-4,17% in scia al calo dei prezzi del greggio.Tra le banche, soffre, che evidenzia una perdita del 3,56%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,48%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,45%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +2,76%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,30%.In caduta libera, che affonda del 4,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,87 punti percentuali.