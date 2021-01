Industrie Chimiche Forestali, operazioni su azioni proprie

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dalll'11 al 19 gennaio 2021, complessive(corrispondenti allo 0,294% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,317 euro per un controvalore complessivo pari a 112.728 euro, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020.L’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali a seguito degli acquisti comunicati è di 154.000 azioni, pari al 2,139% del capitale sociale.Il numero di azioni emesse meno il numero totale di azioni proprie detenute da ICF Group a seguito degli acquisti comunicati in data odierna è pari a 7.046.510.Intanto, a Piazza Affari,, migliora l'andamento di, che si attesta a 5,38 euro, con un aumento dello 0,37%.