Recovery Plan, Catalfo: oltre 3 miliardi investimenti in politiche attive

(Teleborsa) - Nelsono previstiperstanziati nella". Lo ha ricordato il Ministro del Lavoro,ai Sindacati nel corso dell'incontro tra Governo e Cgil, Cisl e Uil. "L'- avrebbe detto Catalfo secondo quanto riportano fonti sindacali - è unaper la formazione di tutti i lavoratori, rafforzando i(CPI) e con laIntanto, ledavanti alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato suldovrebbero iniziare fra il 29 gennaio e il 2 febbraio. Secondo quanto riferiscono fonti delle commissioni, per le audizioni sarà seguito lo stesso metodo adottato in occasione della definizione delle linee di indirizzo delVerrà quindi richiesto l'intervento di tutti i Ministri competenti in materia (quindi quello dell'economia Gualtieri, delle politiche Ue Amendola e del Sud Provenzano), poi del Commissario europeo all'economiaper poi proseguire con soggetti comee così via.Sarà quindi indicatoche presenterà all'Aula il parere della commissione, elaborato tenendo conto dei pareri delle singole commissioniriferiscono le stesse fonti.