Starbucks, deludono i ricavi trimestrali. Titolo giù

Starbucks

compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo

S&P 100

Starbucks

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo, che mostra un -5,34%.Il colosso USA del caffè ha comunicato risultati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2021 che hanno evidenziato unadel 5% annuo a 6,75 miliardi di dollari. Il fatturato è anche inferiore ai 6,91 miliardi stimati dagli analisti.Glisono scesi da 885,7 milioni di dollari, pari a 74 centesimi per azione, a 622,2 milioni, (61 centesimi) contro i 55 centesimi del consensus.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 101 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 97,94. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 104,1.