Wall Street chiude invariata

(Teleborsa) - Wall Street termina le contrattazioni senza particolari scossoni, alla vigilia dell'annuncio delle decisioni di politica monetaria del FOMC (Fed) e in attesa del dato sul PIL USA domani. Ilchiude sulla parità a 30.937 punti; sulla stessa linea l', che si ferma a 3.850 punti. Senza direzione il(+0,05%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,07%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,93%) e(+0,79%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,12%),(-1,40%) e(-0,99%).Al top tra i(+3,29%),(+3,29%),(+2,86%) e(+2,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,18%.Affonda, con un ribasso del 2,62%.Crolla, con una flessione del 2,22%.Al top tra i, si posizionano(+20,18%),(+8,87%),(+8,85%) e(+8,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,25%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,66%.