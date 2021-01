MPS approva il Capital Plan da presentare alla BCE

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato ilcome richiesto nella decisione finale della BCE del 28 dicembre 2020 riguardo ai requisiti patrimoniali SREP.Il Capital Plan è stato predisposto avendo presente l'obiettivo di trovare una potenziale soluzione strutturale per la Banca, inclusa un'. Nel caso in cui MPS non dovesse riuscire, il Capital Plan prevede unche, se realizzato, è previsto avvenire a condizioni di mercato e con la partecipazione pro-quota dello Stato italiano. Il rafforzamento patrimoniale è soggetto all'approvazione degli azionisti.Sulla base delle prime interlocuzioni intercorse conla Banca dovrà presentare ulteriori misure di compensazione per il mancato rispetto di alcuni commitment definiti nel Piano di Ristrutturazione 2017-2021. L'da parte di DG Comp costituisce unche, inoltre, dovrà essereper quanto di sua competenza. Le interlocuzioni con entrambe le Autorità sono in corso.La Banca si potrebbe trovare, intaccando il Capital Conservation Buffer (CCB), a partire dal 31 marzo 2021 e fino alla data di perfezionamento dell'operazione di rafforzamento patrimoniale ipotizzabile per il terzo trimestre 2021. Inoltre la Banca è attualmente impegnata in. In ogni caso, lo shortfall rientra, come dimensione, all'interno delle flessibilità diNel frattempo, MPS hae ha. Ulteriori azioni, da completare nel corso del primo trimestre 2021, sono attualmente allo studio oltre a quelle che sono già completate nel corso di dicembre e gennaio, tra cui la, beneficiando dei bassi livelli di tasso di interesse e spread.