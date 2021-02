Borse europee tirano il fiato dopo il rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, dopo aver messo le ali ieri sulla scia dell'incarico a formare un governo a Mario Draghi.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.815,2 dollari l'oncia, in calo dell'1,00%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,59%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,58%.composta, che cresce di un modesto +0,25%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 24.537 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,32%),(+0,63%) e(+0,58%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,22%),(-0,95%) e(-0,82%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,72%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,65%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,64%.In luce, con un ampio progresso dell'1,44%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,60%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,46%),(+1,29%),(+1,16%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,43%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,59%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,43%.