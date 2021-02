Wall Street apre in rialzo per risultati trimestrali e mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street apre la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,40%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.841 punti. A incidere sull'andamento della borsa americana sono le calate più del previsto , e i risultati delledi grandi aziende.Leggermente positivo il(+0,35%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,25%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,06%),(+0,60%) e(+0,54%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,90%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,00%),(+1,94%),(+1,82%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,29%.Tra i(+8,58%),(+3,47%),(+2,18%) e(+2,14%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,27%.Affonda, con un ribasso del 6,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,37%.