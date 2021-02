Continua in positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

Exxon Mobil

Nike

Cisco Systems

DOW

United Health

Intel

Merck

Boeing

Activision Blizzard

Wynn Resorts

Baidu

Gilead Sciences

Applied Materials

Check Point Software Technologies

KLA-Tencor

Lam Research

(Teleborsa) - Continua a girare in positivo il listino USA, con ilche ha messo a segno un +0,38%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.872 punti. In frazionale progresso il(+0,59%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,55%).La borsa americana è sulla buona strada per registrare la migliore settimana dalle elezioni di novembre ad oggi, nonostante i dati sul mercato del lavoro non siano stati brillanti . I passi avanti nell' approvazione del piano di aiuti all'economia e i progressi sulla campagna vaccinale hanno rafforzato la scommessa di una rapida ripresa economica.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,54%),(+1,29%) e(+1,20%).Tra i(+3,36%),(+2,82%),(+2,24%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che scambia a -1,59%.Tentenna, che cede lo 0,73%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.Tra i(+9,27%),(+6,62%),(+4,30%) e(+3,66%).Le peggiori performance, invece, si stanno registrando su, che perde il 2,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.