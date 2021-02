Wall Street apre al rialzo e punta alla migliore settimana da novembre

Dow Jones

(Teleborsa) - Apre in aumento la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,45%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso. Sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.887 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,1%); in moderato rialzo l'(+0,21%).Se la borsa americana chiudesse anche oggi in positivo, sarebbe la prima volta che registra cinque giorni consecutivi con il segno più dallo scorso agosto. I mercati americani potrebbero inoltre registrare la migliore settimana, nel complesso, da novembre. Buone notizie sul fronte politico, dove l' approvazione del piano di aiuti economici di Biden è più vicina, mentre non ha pesato troppo la creazione di meno posti di lavoro del previsto a gennaio.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,63%),(+1,23%) e(+0,72%).Al top tra i(+2,13%),(+1,76%),(+1,65%) e(+1,20%).(+11,42%),(+6,96%),(+2,11%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,94%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.