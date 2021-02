Banca Sistema, nel 2020 utile in calo ma volumi factoring in crescita

Banca Sistema

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, realtà finanziaria specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la PA e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con un(26,1 milioni al netto delle poste non ricorrenti), inrispetto al 2019. La business lineha chiuso l'anno con volumi pari a 3,101 miliardi, in crescita del 2% sul 2019 (+10% escludendo i crediti fiscali). Nelgli impieghi sono stati pari a 78 milioni (12 milioni nel 2019), a seguito del perfezionamento a luglio dell'acquisizione del ramo d'azienda credito su pegno da. Ilratio è al 12,6%.Il CdA ha confermato, in continuità col passato e tenendo conto degli impatti derivanti dal Covid-19, che proporrà all’assembla degli azionisti didella capogruppo. Nelil gruppo, che entro la fine del primo trimestre approverà il nuovo piano industriale, continuerà a valutare opzioni di crescita anche non organica nelle sue aree di core business."Banca Sistema chiude il 2020 con una performance commerciale migliore di quanto ci si potesse aspettare e la concretizzazione dell’importante acquisizione nel credito supegno a cui si accompagnano una conferma del ritorno sul capitale a doppia cifra ed il consolidamento dei coefficienti patrimoniali; tutte evidenze della, decorrelato dall’andamento del PIL, che è la base per continuare a crescere in futuro", ha commentatodi Banca Sistema.Il consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, ha inoltre deliberato di convocare l’per deliberare in merito al, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la cui decisione era stata rinviata dall’assemblea degli azionisti dello scorso 27 novembre 2020.Contestulamente alla presentazione dei risultati 2020, Banca Sistema ha comunicato di aver stretto unaparitetica nelcon., attraverso la nuova joint-venture EBNSISTEMA Finance S.L. con sede a Madrid. L’obiettivo della joint-venture è di sviluppare l’attività nel segmento factoring Pubblica Amministrazione nella penisola iberica, con una specializzazione nell’acquisto di crediti sanitari. Bosco Martínez-Echeverría svolgerà l’incarico di direttore generale di EBNSISTEMA.