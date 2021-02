Tokyo poco mossa. Più toniche le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Finale poco mosso per la borsa di Tokyo che ha seguito l'andamento debole della borsa statunitense, la vigilia. Più decisa la performance delle piazze cinesi che hanno festeggiato l'indice dei prezzi alla produzione tornato positivo per prima volta in 12 mesi., ilchiude la giornata su 29.506 punti, mentre, al contrario, chiude con il vento in poppa l', che sale del 2,21%.Balza in alto(+1,72%); come pure, in rialzo(+0,86%).Sui livelli della vigilia(-0,06%); in frazionale progresso(+0,45%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Poco mosso anche l', che tratta con un moderato +0,07%.Il rendimento per l'è pari allo 0,08%, mentre il rendimento deltratta al 3,26%.