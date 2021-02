Viant Technology in rialzo dell'80% nel giorno dell'IPO

Viant Technology

(Teleborsa) - Le azioni di, che ha debuttato oggi sul Nasdaq, sono in, portando la valutazione della società a oltre 2,5 miliardi di dollari. Fondata nel 1998 da tre fratelli, Tim, Chris e Russ Vanderhook, Viant offre una piattaforma in cloud che permette agli acquirenti didi pianificare, creare e misurare i propri investimenti in ad.L'offerta pubblica iniziale, in cui la società ha raccolto circa 250 milioni di dollari, prevedeva un, mentre ora il titolo scambia. L'IPO è stata un'occasione per cogliere "questa transizione che sta avvenendo all'interno della pubblicità digitale, un allontanamento dai cookie o dal monitoraggio dei dispositivi, più verso le persone", ha detto a Reuters il COO di Viant, Tim Vanderhook.