Wall Street si sgonfia e procede intorno alla parità

(Teleborsa) - Dopo una partenza positiva, Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,02% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.906 punti. In lieve ribasso il(-0,35%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,32%).Gli investitori hanno gli occhi puntati al discorso del presidente della Federal Reserve,, che potrebbe fornire indizi su un'accelerazione del ritmo della riprea, mentre i trader di Reddit stanno facendo volare le cannabis stocks , le azioni delle aziende legate al mondo dellaSi distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -0,88%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,04%),(+1,80%),(+1,25%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,92%),(+5,95%),(+4,69%) e(+3,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,32%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,97%.Sensibili perdite per, in calo del 3,71%.In apnea, che arretra del 2,86%.