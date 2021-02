Recovery, Reichlin: Svolta passa da miglioramento capacità di spesa

(Teleborsa) - Parlando diossia ripetere l'esperienza dei Fondi di coesione territoriale quandoha avuto unaSonoda spendereper questo è necessario puntare suma, soprattutto, seguire un principio guida di organizzazione di questi progetti". Ad affermarlo è l'economista(in queste ore il suo nome è circolato come papabile per andare a riempire la casella del)."C'è poi un problema dicome e quale sarà la struttura che guiderà la capacità operativa a spendere questi soldi(oltre quella politica di ispirare) e un problema di, ancora tutta da sperimentare. Siamo in presenza - prosegueReichlin - di unda quello del semestre europeo in cui la tecnocrazia della Commissione dà delle raccomandazioni che poi vengono largamente non rispettate, questo è unche necessita di un passaggio di approvazione da parte del Consiglio, procedimento come detto da testare e che potrebbe essere anche molto conflittuale quindi bisogna averePer l'economista, intervenuta al webinar organizzato da Ruling Companies, occorre incastrare più tasselli perchè "c'è una parte che riguarda launa parte di ispirazione ad alcuni, andando cioè a definire ildi cosa possiamo fare realmente, infine, un terzo aspetto, altrettanto, quello diAll'evento ha partecipato l'ex Presidente del Consiglioil cui nome in questi giorni è stato più volte richiamato dai media per uncon il nascenti. Parlando dell'ex Presidente BCE, lo ha definito "laQuanto allache si prospetta per il nuovo esecutivo, "ha osservato Monti ma "non ho dubbi che il Presidente Draghi