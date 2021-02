Tokyo e le piazze cinesi chiuse per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Alcune principali borse dell'Asia sono rimaste chiuse oggi per le festività del capodanno lunare, tra cuiTra gli altri listini d'estremo oriente ancora in contrattazione,mostra un lieve rialzo dello 0,21% mentre è deboleche lima lo 0,16%.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,27%. Poco mosso l', che tratta con un moderato +0,09%.Il rendimento dell'tratta allo 0,08%, mentre il rendimento delè pari al 3,28%.