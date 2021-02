Borse europee deboli. Milano e Francoforte in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Continua inla giornata della, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Peggio di Milano fanno soloSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,86%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +90 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,45%.tentenna, che cede lo 0,48%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 25.365 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); con analoga direzione, sulla parità il(-0,06%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,64%) e(+0,56%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,19%),(-0,90%) e(-0,50%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,17%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,97%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,68%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,10%),(+3,54%),(+1,95%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,73%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,79%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.