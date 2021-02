Commissione UE autorizza aiuti italiani a benzinai

(Teleborsa) - Laha autorizzato, ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato, una sostegno delle PMI e delle micro imprese che fornisconosulleIl regime di sostegno, sotto forma di sussidi diretti, è stato autorizzato nell'ambito del quadro temporaneo sugliin vigore nel contesto dellaLo scopo della- che non si applica alle stazioni di servizio gestite direttamente danè alla gestione congiunta di- è alleviare lche le aziende interessate devono affrontare a causa delle restrizioni ai viaggi imposte dalle autorità italiane per limitare la diffusione del coronavirus, che hanno comportato un drastico calo dellaL'corrisponde aisulle retribuzioni dei loro(ad eccezione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per i mesi diLa Commissione ha ritenuto che ilrispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo (in particolare, l'aiuto non supererà, e l'aiuto sarà concesso prima del 31 dicembre 2021) e ha concluso che laappropriata e proporzionata per far fronte a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del