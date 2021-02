Fila, upgrade dopo preview su risultati 2020

FILA

FTSE Italia Star

principale produttore di matite

FILA

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,79%.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Equita che confermano la raccomandazione "buy" ed incrementano del 5% il target price portandolo a 11 euro. Fila ha fornito, la vigilia, una preview sui risultati 2020 . Il bilancio sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione che si terrà in data 22 marzo 2021, come da calendario societario.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9,71 Euro. Rischio di discesa fino a 9,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10,02.