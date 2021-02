Russia, banca centrale lascia tassi al 4,25%

(Teleborsa) - La Banca centrale della Russia ha lasciato i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, come da attese, confermando che la politica monetaria accomodante continuerà a sostenere l'economia per il tutto il 2021.Secondo le stime dell'istituto centrale. Nel periodo 2022-2023 il PIL dovrebbe espandersi rispettivamente del 2,5-3,5% e del 2-3%."Il percorso di crescita economica a medio termine sarà influenzato da ulteriori sviluppi della pandemia in Russia e nel mondo, dalla natura della ripresa della domanda privata in un contesto di potenziale cambiamento nel comportamento dei consumatori e delle imprese, nonché dal percorso di consolidamento del bilancio", scrive la banca russa.La prossima riunione dell'istituto centrale è in programma il prossimo 19 marzo.