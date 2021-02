Borse asiatiche positive, Tokyo chiude in grande rialzo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di, che porta a casa un guadagno dell'1,91% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l', che sale del 2,12%.In moderato rialzo(+0,45%); sulla stessa linea, su di giri(+1,5%).Buona la prestazione di(+1,06%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+0,97%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,26%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,34%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,11%.Il rendimento dell'tratta allo 0,08%, mentre il rendimento delè pari al 3,28%.