Positive Piazza Affari e le altre borse europee

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Petrolio

costruzioni

bancario

sanitario

Tenaris

Saipem

Leonardo

ENI

Interpump

Amplifon

DiaSorin

Fincantieri

Biesse

Saras

Maire Tecnimont

SOL

Carel Industries

Banca Farmafactoring

Juventus

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Gli investitori sono ottimisti nei confronti di una ripresa globale, grazie al progresso delle campagne di vaccinazione e al piano di stimoli economici degli Stati Uniti.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,214. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,75%), raggiunge 60,51 dollari per barile, ai massimi da gennaio 2020 Lieve calo dello, che scende a +89 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,51%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,31%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,06%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,82%, a 23.602 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 25.726 punti.In moderato rialzo il(+0,44%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,4%).(+2,05%),(+1,53%) e(+1,53%) in buona luce sul listino milanese.Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+4,75%),(+2,89%),(+2,18%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,12%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,65%.di Milano,(+6,08%),(+5,21%),(+4,86%) e(+2,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.scende dell'1,69%.Calo deciso per, che segna un -1,41%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,09%.