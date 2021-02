A due velocità il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Si mostra cauta la borsa di Wall Street dopo un avvio positivo e il weekend lungo per la festività del President's Day. Tra gli investitori prevale l'ottimismo grazie ai segnali di ripresa e al proseguire della distribuzione dei vaccini contro il Covid-19.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,25%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.938 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,05%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(+0,11%).(+2,11%),(+1,74%) e(+0,55%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,01%) e(-0,99%).Tra i(+2,92%),(+2,53%),(+2,32%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,58%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,24%.Tra i(+4,11%),(+3,91%),(+3,04%) e(+2,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.Affonda, con un ribasso del 3,09%.Crolla, con una flessione del 3,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,85%.