Salcef, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

Salcef

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 febbraio 2021 e il 12 febbraio 2021 inclusi,per un controvalore complessivo di 271.015,10 euro.Lo rende noto la società con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 24 aprile 2020 e alla seconda tranche di acquisto di azioni proprie approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2021.A seguito degli acquisti sopra indicati, alla data del 12 febbraio 2021 Salcef detiene n. 334.558 azioni proprie, pari allo 0,7706% del capitale sociale avente diritto di voto.Intanto a Piazza Affari la performance della società leader internazionale nell’industria ferroviaria presenta un andamento annoiato, scambiando in ribasso dello 0,39%.