Wall Street sotto la parità, il settore tech affossa il Nasdaq

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 31.522 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.918 punti.Negativo il(-0,97%), che sconta le: le azioni disono scese tra il 2,2% e il 3,8%; sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l'(-0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,37%),(-0,58%) e(-0,47%).del Dow Jones,(+4,36%),(+2,31%),(+1,87%) e(+1,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,85%.Tra i(+3,51%),(+2,58%),(+2,45%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,51%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,40%.In caduta libera, che affonda del 4,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,43 punti percentuali.