Borse europee positive inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

beni per la casa

alimentare

tecnologia

sanitario

chimico

immobiliare

Leonardo

Moncler

CNH Industrial

Nexi

DiaSorin

Prysmian

Stellantis

A2A

ERG

Sanlorenzo

Saras

La Doria

ENAV

SOL

Banca Farmafactoring

Mutuionline

(Teleborsa) -a fine mattinata, dopo un avvio incerto, sostenute dai rialzi messi a segno dai future sugli indici a stelle e strisce, che anticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,06 dollari per barile, in forte calo del 2,41%.Lomigliora, toccando i +96 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,63%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%, poco mosso, che mostra un +0,02%. Tonico, che registra una plusvalenza dello 0,49%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,30% a 22.990 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.039 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,86%),(+1,05%) e(+0,97%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,87%),(-0,92%) e(-0,56%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 7,41%.Su di giri(+6,09%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,72%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,48%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,42%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,29%.scende dell'1,13%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,14%),(+3,04%),(+2,91%) e(+2,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,38%.