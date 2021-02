Borsa New York rialza la testa. Pesante Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni industriali

utilities

informatica

beni di consumo secondari

Walt Disney

Exxon Mobil

Caterpillar

American Express

Intel

Nike

Microsoft

Apple

Tripadvisor

American Airlines

Discovery

Discovery

Moderna

Tesla Motors

Xilinx

Lam Research

(Teleborsa) - Wall Street ritrova un piccolo spunto rialzista e, dopo un esordio prudente, vede ilavanzare a 31.638 punti, mentre resta incolore l', che continua la seduta sui livelli della vigilia a 3.900 punti. Pesante il(-1,54%); come pure, in frazionale calo l'(-0,33%). A pesare sul mercato concorrono i timori di un'accelerazione dell'inflazione, che si riflettono sui rendimenti dei titoli di stato, anche se la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha ridimensionato le preoccupazioni, ricordando che l'exit strategy è legata a miglioramenti del mercato del lavoro.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,15%),(+1,21%) e(+0,87%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,68%),(-1,25%) e(-0,88%).del Dow Jones,(+5,26%),(+3,88%),(+3,63%) e(+3,53%).I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,01%.Crolla, con una flessione del 2,75%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70%.(+16,11%),(+11,83%),(+9,55%) e(+7,69%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -5,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,78%.In caduta libera, che affonda del 3,73%.