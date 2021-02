Male le borse europee, preoccupate da prospettive inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

petrolio

beni industriali

viaggi e intrattenimento

sanitario

automotive

alimentare

Atlantia

Saipem

Tenaris

ENI

Recordati

Nexi

Stellantis

DiaSorin

ASTM

Tinexta

Mutuionline

El.En

Saras

MARR

Garofalo Health Care

Biesse

(Teleborsa) -che è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Le aspettative di una ripresa economica globale, spinta dalle campagne di vaccinazione, hanno alimentato un rally dellee messo in allarme gli investitori per la previsione di un'più elevata.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,213. Lieve aumento dell', che sale a 1.793,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,95%, a 59,8 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +96 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,75%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,75%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,98%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 24.990 punti.In frazionale progresso il(+0,47%); leggermente negativo il(-0,51%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,81%),(+0,70%) e(+0,53%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,20%),(-2,09%) e(-1,72%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 4,18%, in attesa che oggi pomeriggio il CdA di Cassa Depositi e Prestiti sblocchi il dossier Autostrade per l'Italia Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,12%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,11%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Sensibili perdite per, in calo del 2,64%.In apnea, che arretra del 2,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,42%.Al Top tra le azioni italiane ac'è(+27,24%), dopo che la famiglia Gavio e il fondo francese Ardian hanno lanciato una offerta pubblica di acquisto volontaria nei suoi confronti. Molto bene anche(+4,58%),(+4,15%) e(+3,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,00%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,97%.Affonda, con un ribasso del 2,30%.