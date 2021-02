Fiera Milano, Palermo: su ristori atteso confronto con Governo

(Teleborsa) -ed a breve è attesa una "interlocuzione" con il nuovo esecutivo. Lo ha detto, nel corso della presentazione in streaming del piano strategico dell'ente fieristico 2021-2025 "E' stato esteso il temporary framework, cioè la capacità di coprire i costi fissi che era già stata estesa a dieci milioni di euro dal precedente governo, ma mancano i decreti attuativi - ha continuato l'AD - spiegando che per prudenza "non abbiamo inserito questo dato nei nostri numeri, non sapendo in che forma verranno erogati. Il modello non può che essere quello tedesco, nel quale si è andati oltre agli aiuti di stato e in quel caso sono stati erogati 640 milioni di euro a copertura delle perdite del 2020"."Noi sappiamo che questo è il modo in cui l'industria può ripartire, un'industria colpita che faceva un miliardo di euro di ricavi e ha perso l'80 per cento - ha aggiunto Palermo - .e speriamo di iniziare quanto prima ad avere una interlocuzione corretta con il nuovo esecutivo che incontreremo nei prossimi mesi", ha concluso l'amministratore delegato di Fiera Milano.