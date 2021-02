I mercati europei recuperano e sono tutti positivi

FTSE MIB

(Teleborsa) -a metà giornata, dopo un inizio di seduta incerto. Sulla stessa scia rialzista il., trainato dalSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,10%.Aumenta di poco lo, che si porta a +97 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,66%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,80%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,26%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,50%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 25.098 punti.Positivo il(+0,71%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,56%).In buona evidenza a Milano i comparti(+6,22%),(+1,24%) e(+1,04%).Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 9,66%.Effervescente, con un progresso del 2,40%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,26%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,17%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,85%.Tra i(+9,80%),(+4,17%),(+3,47%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.