Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, seppur con perdite minori. Alta volatilità sul mercato a stelle e strisce, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell'inflazione negli USA.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,65%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.724,8 dollari l'oncia, in forte calo del 2,55%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 62,48 dollari per barile, in netto calo dell'1,65%.Sulla parità lo, che rimane a quota +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%, in caduta libera, che affonda del 2,53%, escende dell'1,39%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,93% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 24.821 punti.Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,79%),(-2,73%) e(-1,97%)., che mette a segno un +1,16%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,17%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,04 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,51%.Sensibili perdite per, in calo del 2,44%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,49%),(+1,47%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.In apnea, che arretra del 3,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.