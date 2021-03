Brillante Wall Street. Spicca il settore energetico

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, scambia in deciso rialzo il(+1,68%), che raggiunge i 31.452 punti; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 3.871 punti. In rialzo il(+1,47%); sulla stessa tendenza, effervescente l'(+1,51%).A spingere al rialzo il mercato americano sono il via libera da parte delle autorità americane al nuovo vaccino monodosee l'approvazione da parte della Camera del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari. Questi due eventi fanno ben sperare per una ripresa dell'economia aa stelle e strisce.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,14%),(+2,20%) e(+2,18%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,29%),(+4,56%),(+3,66%) e(+3,03%).Tra i(+4,25%),(+4,18%),(+4,02%) e(+3,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,53%.