Poco mossa Wall Street. Attesa per pacchetto di aiuti

(Teleborsa) - Sostanzialmentet, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 31.578 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.897 punti. Variazioni negative per il(-0,7%); pressoché invariato l'(-0,11%).Dopo i grandi guadagni registrati nella sessione di ieri, i principali indici scambiano poco sotto la parità. Gli investitori sono concentrati sui passi avanti nel processo di approvazione deldi dollari che il Senato potrebbe approvare già questa settimana, dopo il via libera ottenuto dalla Camera.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,80%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,72%),(+1,00%),(+1,00%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,42%.Calo deciso per, che segna un -1,21%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tentenna, che cede lo 0,85%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,77%),(+9,40%),(+8,30%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,71%.Affonda, con un ribasso del 2,58%.