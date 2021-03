Prima Industrie, previsti ricavi in crescita a 500 milioni in piano 2021-2023

Prima Industrie

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore ad alta tecnologia dei sistemi laser e di lavorazione della lamiera, ha approvato oggi ilper il triennio 2021-2023. Il gruppo prevede un significativo recupero dei mercati di riferimento a partire da metà 2021, con una crescita forte delPer quanto riguarda iin cui l'azienda opera, Aerospace e Automotive sono previsti ancora critici nel prossimo triennio, anche se in recupero rispetto al 2020 grazie all’impulso di Space Economy e di E-Mobility, sottolinea la società, che invece vede in forte recupero i settori legati ai macro-trend di Urbanizzazione, Infrastrutture, Connettività e Green Economy.Tra i principali obiettivi del piano c'è un'importante, un miglioramento della marginalità con uncirca nel 2023 e unaa fine piano. Per raggiungere questi obiettivi saranno attuate anche "una semplificazione della struttura e una maggiore decentralizzazione delle attività".