Borsa Italiana, Neodecortech chiede ammissione a segmento STAR

Neodecortech

Abitare In

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'interior design e quotata al MTA, ha chiesto a Borsa Italiana di. Due giorni fa, contestualmente all' approvazione del bilancio 2020 , il consiglio di amministrazione aveva conferito mandato al presidente e all’amministratore delegato, disgiuntamente, di presentare la domanda di passaggio.L'ammissione sul segmento STAR del gruppo specializzato nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design sarebbe ildopo quello diAd oggi sono 76 le società quotate sul segmento STAR per una capitalizzazione aggregata di oltre 47,8 miliardi di euro.