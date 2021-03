Borse europee in recupero ma sempre negative

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

utility

telecomunicazioni

alimentare

chimico

tecnologia

media

Enel

Telecom Italia

Tenaris

Interpump

STMicroelectronics

Amplifon

Unicredit

Ferrari

Maire Tecnimont

Technogym

Acea

GVS

Sesa

Saras

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, anche se la maggior parte di essi sono in recupero rispetto ai minimi della giornata. C'è attesa per l'intervento, nel tardo pomeriggio, del presidente della FED Jeromee per la riunione dell'chiamata a decidere sui tagli alla produzione di petrolio.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Lieve aumento dell', che sale a 1.718,9 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,43 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,72%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,41%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,77%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,19%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,31%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 24.979 punti.In discesa il(-0,84%); con analoga direzione, negativo il(-1,24%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,48%),(+1,38%) e(+0,55%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-4,33%),(-2,93%) e(-1,42%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,88%),(+1,78%),(+1,65%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,06%.In apnea, che arretra del 2,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.di Milano,(+2,70%),(+1,92%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,73%.Affonda, con un ribasso del 3,15%.