Ceramica, Italcer acquisisce Equipe Cerámicas per creare leader europeo

(Teleborsa) -, gruppo italiano leader nella ceramica di alta gamma, ha acquisito, azienda ceramica spagnola specializzata in piccoli formati, con l'obiettivo di creare un gruppo ceramico leader in Europa con prodotti e marchi complementari. Il gruppo dovrebbe raggiungere un fatturato aggregato di oltre 220 milioni di euro e 50 milioni di euro di EBITDA nel 2021.Italcer è nata nel 2017 grazie al sostegno finanziario del fondo(MCP), fondato da Alberto Forchielli, e alla visione di Graziano Verdi, manager con diverse esperienze alle spalle nel settore ceramico. Grazie a diverse acquisizioni, negli ultimi tre anni Italcer è diventata un player di primo piano a livello mondiale nella ceramica di alta gamma: oggi controlla i marchi Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir e Devon & Devon."Grazie all'integrazione di Equipe avanziamo nella nostra fase di crescita iniziata nel 2017, rafforzando le best practice: flessibilità produttiva di Equipe e qualità Italcer", ha commentato. "Si tratta delladi Italcer in poco più di tre anni - ha aggiunto - ciò ha permesso al nostro gruppo di passare da un fatturato di 60 milioni di euro e un EBITDA di 12 milioni di euro nel 2017 a un fatturato atteso di oltre 220 milioni di euro con un EBITDA di 50 milioni di euro nel 2021".Ilha sostenuto Equipe nel 2018 e da allora l’ha supportata nel piano di crescita e sviluppo. Al closing dell'operazione, Miura entrerà a far parte di Italcer come, insieme a MCP in qualità di investitore principale. Graziano Verdi sarà l'amministratore delegato del Gruppo Italcer mentre Equipe, come tutti gli altri marchi del gruppo, manterrà le attività e la forza lavoro sotto la guida di Rogelio Vila come amministratore delegato. MCP e Miura prenderanno in esamee sviluppo e si impegnano a mantenere il design e gli standard di qualità di Italcer.